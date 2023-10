CSU und Freie Wähler wollen schnell neue Koalition aushandeln

München: CSU und Freie Wähler wollen - wie angekündigt - ihre Zusammenarbeit in Bayern fortsetzen. Ministerpräsident Söder und Freie Wähler-Chef Aiwanger planen die ersten Gespräche darüber noch für diese Woche. Aiwanger, der auch das Direktmandat in seinem Wahlkreis Landshut holte, sagte, man wolle innerhalb weniger Tage "klar Schiff" machen. Söder sieht sich aus eigenen Reihen mit der Forderung konfrontiert, die Freien Wähler nicht mit - so wörtlich - "Samthandschuhen" anzufassen, so CSU-Vize Weber. Söder wiederum deutet das Ergebnis als Wunsch nach einem starken Ministerpräsidenten. AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner forderte im BR, dass ihre Partei nun auch bei den Vize-Präsidenten des Landtags berücksichtigt wird. Grünen-Spitzenkandidat Hartmann warf Söder vor, er habe den Populismus wieder nach Bayern gebracht und damit auch die AfD gestärkt. Für die SPD stellte Landeschef von Brunn fest, dass bundes- und europapolitische Themen den Wahlkampf komplett überlagert hätten. Das habe zum enttäuschenden Ergebnis geführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 07:00 Uhr