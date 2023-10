CSU und Freie Wähler unterzeichnen Koalitionsvertrag

München: CSU und Freie Wähler haben ihren neuen Koalitionsvertrag für Bayern unterzeichnet. Der CSU-Vorsitzende Söder, Freie-Wähler-Chef Aiwanger und die beiden Fraktionsvorsitzenden setzten ihre Unterschriften auf das Papier. Laut Ministerpräsident Söder ist in dem 88 Seiten starken Vertrag alles drin, was Bayern für die nächsten Jahre braucht. Alle Versprechen aus dem Wahlkampf würden "eins zu eins" umgesetzt. Man habe in den Koalitionsgesprächen neues Vertrauen zueinander gefasst und wolle nun seriös und verlässlich arbeiten. Freie-Wähler-Chef Aiwanger zeigte sich zufrieden und sagte, man habe eine breite bürgerliche Mehrheit hinter sich im Unterschied zur Ampelkoalition in Berlin, an der man sich aber nicht abarbeiten wolle. Man wolle auch keine ideologischen Grundsatzdebatten führen. Das Ergebnis kann sich nach Aiwangers Worten aus Sicht seiner Partei sehen lassen. Die Freien Wähler erhalten ein Ministerium mehr. Zu den Ressorts Wirtschaft, Umwelt und Kultur kommt noch das Digitalministerium hinzu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 15:00 Uhr