CSU und Freie Wähler sprechen über Schuldenpaket

München: Die bayerischen Regierungsparteien sind in München zusammengekommen, weil die Freien Wähler Zweifel an den im Bund geplanten Milliarden-Paket haben. Ihre Ablehnung könnte dazu führen, dass sich der Freistaat am Freitag im Bundesrat enthalten müsste, was das ganze Vorhaben kippen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2025 18:15 Uhr