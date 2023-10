CSU und Freie Wähler rüsten sich für harte Koalitionsverhandlungen

München: Nach der Wahl in Bayern deuten sich harte Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern an. Ministerpräsident Söder erklärte im BR-Interview, zuerst müssten Grundfragen und Positionen geklärt werden, erst dann könne es um Ämter gehen. Die Freien Wähler hatten zuvor ihren Anspruch auf ein viertes Ministerium unterstrichen. Umweltminister Glauber sagte dem BR, es gebe nun zehn neue Parteikollegen im Landtag - das werde sich natürlich auch in den Koalitionsverhandlungen niederschlagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2023 03:00 Uhr