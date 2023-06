CSU und Freie Wähler lehnen Entlassung Aiwangers ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Kaniber erneuert Kritik an Özdemirs Plänen zur Anbindehaltung

München: Die bayerische Landwirtschaftsministerin Kaniber erneuert ihre Kritik an Plänen der Bundesregierung, die Anbindehaltung in Ställen schneller abzuschaffen. Die CSU-Politikerin sagte am Abend im BR Fernsehen, so baue man die Tierhaltung nicht um, sondern ab. Stattdessen setzt sie auf eine Kombihaltung - im Sommer sind beispielsweise Kühe also auf der Weide und im Winter im Stall. Rund die Hälfte der mehr als 25.000 Milchviehbetriebe in Bayern halt die Tiere derzeit in Anbindehaltung. Bis 2028 will Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir das laut einem Referentenentwurf verbieten.

