CSU und Freie Wähler in Bayern sehen sich bestätigt, Enttäuschung bei SPD und FDP

München: Nach Bekanntgabe der vorläufigen Endergebnisse hat die politische Aufarbeitung begonnen. Am Abend sagte Ministerpräsident Söder dem BR, trotz des eher schwachen Ergebnisses habe seine Partei einen klaren Regierungsauftrag. Er kündigte an, die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen zu wollen. Jubelstimmung herrschte bei den Freie Wählern. Bei der Wahlparty sagte deren Spitzenkandidat Aiwanger, wenn fleißig weitergearbeitet werde, dann sei auch der Einzug in den Deutschen Bundestag 2025 möglich. Zufrieden gibt man sich auch bei der AfD. Spitzenkandidatin Eber-Steiner bedankte sich bei den Wählern ihrer Partei für ihre mutige Stimme. Grünen-Spitzenkandidatin Schulze sagte, man habe das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte Bayerns eingefahren. Dies zeige, dass die Grünen stabil verankert seien. SPD-Spitzenkandidat von Brunn gab sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei. Die SPD habe es nicht geschafft, ihre politischen Themen im Wahlkampf dominant zu setzen. FDP-Spitzenkandidat Hagen ließ seine Zukunft an der Spitze der Landespartei angesichts des Scheiterns bei der Landtagswahl vorerst offen. // Die Parteien auf Bundes- und Länderebene beraten heute über die Ergebnisse der Wahlen. In Berlin kommen die Gremien der Bundesparteien zusammen. In München sind sowohl von der CSU als auch von den Freien-Wählern Pressekonferenzen einberufen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 06:00 Uhr