CSU und Freie Wähler gehen morgen in Koalitionsverhandlungen

München: Vier Tage nach der Landtagswahl haben CSU und Freie Wähler vereinbart, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Laut den beiden Fraktionschefs Holetschek und Streibl sollen diese bereits morgen auf Arbeitsgruppenebene beginnen. Nach einem ersten Auftaktgespräch im Landtag hieß es, man werde jetzt sehr schnell in einen Arbeitsmodus übergehen. Holetschek verwies auf eine "gute, sehr offene und klare Aussprache". Auch Freie Wähler-Fraktionschef Streibl sprach von einer "guten und deutlichen Aussprache". Beide Parteien vereinbarten eine gemeinsame Präambel, in der sie versicherten, sich strikt gegen die AfD abzugrenzen. Was die AfD angehe, stehe die Demokratie unter Feuer, hieß es weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.10.2023 20:45 Uhr