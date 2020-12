CSU und Freie Wähler einigen sich auf entschärftes Polizeiaufgabengesetz

Trier gedenkt in einer Trauerfeier der Opfer der Amokfahrt

Trier: Mit einer Trauerfeier vor der Porta Nigra ist der gestrigen Amokfahrt mit fünf Toten gedacht worden. Oberbürgermeister Leibe erklärte, dass in Trier seit dem Zweiten Weltkrieg so etwas Schreckliches nicht mehr passiert sei. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer versicherte den Angehörigen und Verletzten, dass sie nicht allein seien. Man trauere um die Toten. Nach den bisherigen Ermittlungen hat ein Mann mit einem Geländewagen gestern Nachmittag in Trier gezielt Menschen in der Fußgängerzone überfahren. Fünf Menschen starben, 14 Passanten wurden verletzt. Der dringend Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2020 13:00 Uhr