CSU und Freie Wähler beginnen mit Sondierungsgesprächen

München: Vier Tage nach der bayerischen Landtagswahl beginnen CSU und Freie Wähler am Vormittag mit Gesprächen über die Neuauflage einer Regierungskoalition. Bevor es in kleinere Runden und in die Details gehen soll, ist zunächst ein Treffen in größerer Besetzung geplant. Ziel ist, die Verhandlungen möglichst in der Woche vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am 30. Oktober abzuschließen und einen Koalitionsvertrag zu besiegeln. Ein Streitpunkt ist die Verteilung der Ministerposten. Nach ihrem deutlichen Stimmenzuwachs fordern die Freien Wähler vier statt wie bisher drei Ministerien, was die CSU klar ablehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 06:00 Uhr