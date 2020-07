CSU und FDP begrüßen Aus für Volksbegehren Mietenstopp

Das Wetter: Trüb und zeitweise Regen, Tiefstwerte 13 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht regnet es vor allem im Süden länger anhaltend, im Norden lässt der Regen in der Nacht nach, 13 bis 9 Grad. Morgen teils länger sonnig, in Alpennähe und in Niederbayern noch Schauer, 17 bis 24 Grad. Am Wochenende oft sonnig, örtlich Schauer oder Gewitter, maximal 20 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 18:00 Uhr