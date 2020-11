CSU und FDP äußern sich besorgt über Trumps Äußerungen

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland zeigen sich Politik und Wirtschaft besorgt über die Stellungnahme von US-Präsident Trump zur Auszählung der Wahl. Der CSU-Vorsitzende Söder sagte, es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass per Gericht bestimmte Stimmen nicht mehr zählen. Der demokratische Prozess müsse am Ende vollständig abgebildet werden. FDP-Chef Lindner zeigte sich entsetzt von der Siegeserklärung Trumps und sprach von einer bestürzenden Situation. In der amerikanischen Demokratie kündige sich damit ein dramatischer Konflikt an. Industriepräsident Kempf befürchtet angesichts der Zitterpartie bei der US-Präsidentschaftswahl eine Eskalation der Lage. Er hofft nach eigenen Worten, dass alle einen kühlen Kopf bewahren. Es habe oberste Priorität, dass alle Stimmen ausgezählt werden und der rechtmäßige Sieger gekürt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 13:00 Uhr