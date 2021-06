CSU tritt erstmals mit paritätisch besetzter Liste zur Bundestagswahl an

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die CSU tritt zum ersten Mal mit einer paritätisch besetzten Liste zur Bundestagswahl an. Bei der Wahlversammlung in Nürnberg nominierten die Delegierten abwechselnd Männer und Frauen. An der Spitze der Liste steht wie erwartet CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, auf Platz zwei folgt Digital-Staatsministerin Bär. CSU-Chef Söder schwor seine Partei auf einen harten Wahlkampf ein. Zwar sei der Höhenflug der Grünen gestoppt. Söder warnte aber davor, leichtsinnig zu sein. Deshalb müsse die CSU auch die Wähler anderer bürgerlicher Parteien für sich begeistern. Wörtlich sagte Söder: "Im Herzen FDP, im Herzen Freie Wähler, aber auf dem Stimmzettel beide Stimmen für die CSU."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2021 23:00 Uhr