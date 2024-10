CSU stimmt sich in Augsburg auf Wahlkampf ein

Augsburg: Die CSU kommt heute und morgen zu einem Parteitag in der schwäbischen Stadt zusammen. Parteichef Söder will die Delegierten in einer Rede am Nachmittag auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf einstimmen. Beobachter erwarten, dass er dabei sein Nein zu schwarz-grün unterstreichen wird. Außerdem sollen bei dem Treffen Leitanträge beraten und beschlossen werden, etwa zum Thema Migrationspolitik. Die CSU fordert eine strikte Begrenzung der Zuwanderung, mit einer Obergrenze von deutlich unter 100.000 Asylanträgen pro Jahr. In einem weiteren Leitantrag will die Partei die Wiedereinführung der Wehrpflicht und perspektivisch auch eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen fordern. Höhepunkt des Parteitags dürfte die Rede des Unions-Kanzlerkandidaten Merz morgen Vormittag sein.

