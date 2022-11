CSU stellt sich im Bürgergeld-Streit hinter CDU-Chef Merz

Macron will Klimaziele nicht wegen Energiekrise opfern

Scharm el Scheich: Frankreichs Präsident Macron will die internationalen Klimaziele nicht für die von Russland verursachte Energiekrise opfern. Das hat er am Nachmittag bei der Weltklimakonferenz in Ägypten erklärt. Macron verwies unter anderem auf die Pläne der EU, den Ausstoß von CO2 bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu senken. Er rief außerdem dazu auf, die ärmeren Länder im Kampf gegen den Klimawandel stärker zu unterstützen. Am zweiten Tag der Weltklimakonferenz sind viele Staats- und Regierungschefs nach Ägypten gekommen. Für Deutschland ist Bundeskanzler Scholz dabei. Er will in Kürze zu den Teilnehmern sprechen. Vorher hatte UN-Generalsekretär Guterres eindringlich vor den Folgen der Klimaerwärmung gewarnt. Wörtlich sagt er: "Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal".

