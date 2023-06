CSU stellt Programm für die Landtagswahl im Herbst vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Merz erteilt Zusammenarbeit mit der AfD eine klare Absage

Berlin: Auf dem Kleinen Parteitag hat CDU-Chef Merz jeder Zusammenarbeit mit der AfD eine klare Absage erteilt. Diese werde es weder im Europaparlament, noch im Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland geben. Gleichzeitig schwor der CDU-Vorsitzende seine Partei auf die bevorstehenden Wahlkämpfe ein und gab das Ziel aus, im Bund wieder mitzuregieren. Merz attackierte außerdem die Ampel-Regierung auf mehreren Feldern. So seien in der energieintensiven Industrie 30 Prozent der Arbeitsplätze gefährdet. Das sei nicht die von Kanzler Scholz proklamierte Zeitenwende, sondern eine ernsthafte Gefährdung für den Wohlstand. Gleichzeitig wachse der Frust in der Bevölkerung, das seien Symptome für eine handfeste Krise der Demokratie, warnte Merz. Heute will die CDU die Arbeit an ihrem Parteiprogrmm fortsetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 01:00 Uhr