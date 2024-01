CSU spricht bei Klausur über Antisemitismus

Seeon: Die CSU-Landesgruppe will heute bei ihrer Klausur ein Positionspapier gegen Antisemitismus beschließen. In dem Entwurf heißt es, man müsse konsequent gegen jede Form des Judenhasses vorgehen. Dazu solle Antisemitismus als schwerer Fall der Volksverhetzung eingestuft und mit einer mindestens sechsmonatigen Freiheitsstrafe härter bestraft werden als bisher. Ausländer, die antisemitisch straffällig werden, sollen nach Ansicht der CSU ausgewiesen werden; Doppelstaatler sollen den deutschen Pass verlieren. Als Gast spricht am Mittag in Seeon der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 08:00 Uhr