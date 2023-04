CSU sieht in Cannabis-Plänen der Ampel "Frontalangriff auf Jugendschutz"

Meldungsarchiv - 13.04.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat seine Pläne für die Freigabe von Cannabis verteidigt. In verschiedenen Fernsehinterviews zeigte er sich überzeugt, dass der Schwarzmarkt dadurch erheblich zurückgedrängt wird. Es werde sich für die Dealer schlichtweg nicht mehr lohnen, wenn Cannabis zum Selbstkostenpreis wie in einer Genossenschaft abgegeben werde, so der SPD-Politiker. Die Unionsfraktion im Bundestag widerspricht. Die stellvertretende Vorsitzende Bär von der CSU sagte der "Augsburger Allgemeinen", Lauterbachs Pläne seien ein frontaler Angriff auf den Kinder- und Jugendschutz. Mit Cannabis-Clubs und Modellprojekten zum kommerziellen Anbau würden die Menschen geradezu an den Drogenkonsum herangeführt, sagte Bär. Die Ampelparteien sollten dieses - so Bär wörtlich - "ideologische Vorhaben" umgehend stoppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 07:00 Uhr