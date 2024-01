CSU setzt Klausur in Kloster Seeon fort

Seeon: Die CSU-Bundestagsabgeordneten setzen am Vormittag ihre Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon fort. Ein Schwerpunkt ist heute der Antisemitismus. Als Gast kommt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. In einem Positionspapier, das auf der Klausur beschlossen werden soll, spricht sich die CSU für ein konsequentes Vorgehen gegen jede Form des Antisemitismus aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 05:00 Uhr