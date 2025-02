CSU setzt auf schnellen Beginn der Koalitions-Gespräche

Berlin: Die CSU setzt darauf, dass Union und SPD bald mit Koalitionsverhandlungen beginnen. Das hat Alexander Dobrindt deutlich gemacht. Er war am Nachmittag einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag bestätigt worden. Geht es nach ihm, dann soll es schon in den nächsten Tagen erste Spitzengespräche geben. Anschließend könnten Sondierungen beginnen. Dobrindt und CSU-Chef Söder appellierten an die Verantwortung der SPD. Es gehe darum, den Abwärtstrend der demokratischen Mitte zu stoppen.

