CSU reagiert gelassen auf schlechtes Ergebnis im BR-BayernTrend

München: Die CSU will sich vom schlechten Ergebnis im jüngsten BR-Bayerntrend nicht beunruhigen lassen. In der Erhebung von Infratest dimap kommen die Christsozialen auf 36 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären. Das sind noch einmal drei Punkte weniger als beim bisher schlechtesten Abschneiden, bei der Wahl 2017. CSU-Generalsekretär Blume sagte dazu im BR, dies sei noch nicht das Endergebnis. Seine Partei wolle die gute Stimmung in Bayern auf die Bundestagswahl übertragen. Blume verwies dabei auf die hohen Zustimmungswerte von Ministerpräsident Söder. Laut Bayerntrend sind 70 Prozent der Befragten mit der Arbeit des CSU-Chefs zufrieden. Der Meinungsumfrage zufolge landen die Grünen mit 18 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von FDP, AfD und SPD. Könnten die Bayern den nächsten Kanzler direkt wählen, würde der Unions-Kandidat Laschet deutlich vor seinem SPD-Kontrahenten Scholz landen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.07.2021 23:45 Uhr