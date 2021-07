CSU reagiert gelassen auf schlechtes Ergebnis im BR-BayernTrend

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise ergiebiger Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Schauer und Gewitter; gebietsweise ergiebiger Regen mit Überschwemmungsgefahr. Eine amtliche Unwetterwarnung gibt es derzeit für Teile Mittel- und Unterfrankens. - Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad. Morgen wieder Regen und Gewitter, am Nachmittag von Westen her allmählich freundlicher. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. - Die Aussichten fürs Wochenende: Etwas wärmer und mehr blauer Himmel - vor allem am Samstag.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.07.2021 20:15 Uhr