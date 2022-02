CSU-Politker fordert Sport-Boykott für Russland

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Erndl, einen generellen Sport-Boykott für Russland gefordert. Russische Mannschaften müssten von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen werden, so lange die Aggression in der Ukraine bestehe, sagte der CSU-Politker der Zeitung "Die Welt". Bisher haben mehrere internationale Verbände Sportveranstaltungen in Russland abgesagt. Unter anderem wurde das Champions-League-Finale am 28. Mai von Sankt Petersburg nach Paris verlegt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 08:15 Uhr