CSU-Politikerin Eva Treu ist neue Landrätin in Neu-Ulm

Neu-Ulm: Die CSU-Politikerin Eva Treu ist neue Landrätin von Neu-Ulm. Die 30-Jährige setzte sich in der Stichwahl gegen Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern durch. Treu holte gut 67 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 28 Prozent. Der Landkreis Neu-Ulm an der Grenze zu Baden-Württemberg wird damit jetzt zum ersten Mal von einer Frau geführt. Treu ist seit vier Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, sie stammt von einem Bauernhof und ist studierte Wirtschaftsingenieurin. Die vorgezogene Neuwahl in Neu-Ulm war nötig geworden, weil der bisherige CSU-Landrat Thorsten Freudenberger im Oktober in den bayerischen Landtag gewählt worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 21:00 Uhr