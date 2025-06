CSU-Politiker Hoffmann wirft Pro Asyl "Inszenierung" von Einreisen vor

Berlin: Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hoffmann, erhebt schwere Vorwürfe gegen Flüchtlingshilfsorganisationen wie Pro Asyl. In der Augsburger Allgemeinen verwies Hoffmann auf den Fall von drei Somaliern, die über Polen nach Deutschland einreisen wollten und deren Fall dann vor dem Verwaltungsgericht Berlin gelandet war. Hier deute vieles auf eine Inszenierung von außen hin. So habe eine Frau zwei Mal als Erwachsene die Grenze passieren wollen, beim dritten Versuch sei sie laut Ausweisdokument plötzlich minderjährig gewesen. Alle drei hätten nagelneue Handys bei sich gehabt, mit denen man ihre Reiseroute nicht habe zurückverfolgen können, so Hoffmann. Pro Asyl wies die Vorwürfe als "falsche Unterstellungen" zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 11:00 Uhr