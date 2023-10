CSU-Politiker gehen angeblich auf Distanz zu Aiwanger

München: Einen Tag vor den Landtagswahlen in Bayern gehen offenbar Teile der CSU auf Distanz zu Freie-Wähler-Chef Aiwanger. Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, wollen mehrere "CSU-Spitzenpolitiker" Aiwanger als stellvertretenden Ministerpräsidenten verhindern. Aufgrund der Flugblattaffäre und seines Umgangs damit sei er als Vertreter des Freistaats in der Wirtschaft und international nicht weiter vermittelbar. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler Mehring sagte der Augsburger Allgemeinen, es gebe "keinen Funken Zweifel" daran, Aiwanger in der angestrebten Koalition mit der CSU weiterhin an die Spitze zu stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 05:00 Uhr