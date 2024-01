CSU-Politiker fordert verpflichtende Organspende-Erklärung

Berlin: Der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger hat sich für eine verpflichtende Organspende-Erklärung ausgesprochen. Versicherte, die dies verweigerten, sollten aus seiner Sicht eine zusätzlichen Krankenkassenbeitrag von zehn Euro pro Monat zahlen müssen. Dies sollte so lange gelten, bis sie sich ins Organspende-Register eintragen lassen. In seinem Brief an Gesundheitsminister Lauterbach schlug Pilsinger vor, dass die Kassen ihre Versicherten künftig zweimal schriftlich auffordern, ihren Willen zu dokumentieren. Sollte sie der Aufforderung nicht nachkommen, würde der Zusatzbeitrag fällig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 12:15 Uhr