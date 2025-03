CSU plant keinen neuen Vorstoß zu PKW-Maut

Die CSU plant keinen neuen Anlauf für eine Pkw-Maut in Deutschland: Das hat ein Parteisprecher klargemacht - und damit auf entsprechende Forderungen aus den eigenen Reihen reagiert. Die PKW-Maut stehe weder im Wahlprogramm von CDU und CSU, noch in der Bayern-Agenda der CSU zur Bundestagswahl, so der Sprecher. Die CSU-Landesleitung stellt dabei klar: Der aktuelle Vorschlag eines Arbeitskreises spiegele nicht die Position der Partei wider, so die CSU. Die CSU-Juristen begründen ihren Vorstoß mit dem Sanierungsstau auf deutschen Fernstraßen und einer damit verbundenen Benachteiligung junger Menschen.

