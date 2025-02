CSU-Parteitagsdelegierte stellen sich demonstrativ hinter Merz' Asylpolitik

Nürnberg: Auf dem CSU-Parteitag haben sich die Delegierten demonstrativ hinter die Migrationspolitik von Unionskanzlerkandidat Merz gestellt. Mit minutenlangem Applaus im Stehen quittierten die rund 200 Delegierten dessen Rede. Darin schlug Merz erneut einen Bogen von der Europapolitik über Deutschlands Wirtschaft bis hin zur von der Union geforderten Kehrtwende in der Asylpolitik. Erneut grenzte sich der Unionskanzlerkandidat von der AfD ab. Es werde an keiner Stelle irgendeine Form der Zusammenarbeit oder der Tolerierung geben, so Merz. Auch CSU-Chef Söder schloss dies aus, ebenso mit den Grünen. CSU-Spitzenkandidat Dobrindt attackierte neben der AfD auch diejenigen, die sich gegen den von der Union ausgemachten Stimmungsumschwung im Land wenden. Die, die nicht Teil dieser Stimmung seien, wollten ihre mangelnden Argumente durch Lautstärke auf der Straße ersetzen, so Dobrindt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 19:00 Uhr