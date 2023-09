CSU-Parteitag: Söder will auf Wahl-Schlussspurt einschwören

München: Zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl will CSU-Chef Söder die Christsozialen auf einem Parteitag heute auf den Schlussspurt des Wahlkampfs einschwören. In Umfragen ist die Partei zuletzt auf 36 Prozent abgerutscht, damit läge sie noch unter dem historisch schlechten Landtagswahlergebnis von 2018. Ministerpräsident Söder möchte die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen, die in den letzten Wochen in den Umfragen stark zugelegt haben. Mit Spannung wird nun erwartet, ob sich die Kräfteverhältnisse verschieben. Neben Söders Wahlkampfrede steht heute turnusgemäß die Neuwahl von Parteichef und Vorstand an. Zudem wird CDU-Chef Merz als Gastredner in München erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 06:00 Uhr