CSU-Parteitag sagt Ja zur Schuldigitalisierung und Nein zum Gendersternchen

Fußball: FC Augsburg besiegt Vizemeister Dortmund 2:0

Augsburg: Zum ersten Mal in seiner Geschichte steht der FC Augsburg an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga - zumindest vorläufig. Am Nachmittag hatte die Mannschaft von Trainer Herrlich Vizemeister Dortmund mit 2:0 besiegt. Damit startete der FCA mit zwei Siegen in die Saison. Auf einen völlig verkorksten Saisonstart blickt dagegen Schalke 04. Nach dem 0:8 in München kassierten die Schalker am Abend eine 1:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen. Die weiteren Ergebnisse von heute: Leverkusen und Leipzig trennen sich 1:1, Mönchengladbach muss sich gegen Union Berlin ebenfalls mit einem 1:1 begnügen. Zwei Aufsteiger feierten ihre ersten Siege: Stuttgart gewann 4:1 in Mainz, Bielefeld bezwang Köln mit 1:0. In der zweiten Fußball-Bundesliga haben die Würzburger Kickers auswärts bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1 verloren. Darmstadt 96 und Jahn Regensburg trennten sich 0:0. Die Partie Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel endete ebenfalls 0:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2020 21:00 Uhr