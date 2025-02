CSU-Parteitag läutet Wahlkampf-Endspurt ein

Nürnberg: Mit einem Kleinen Parteitag geht die CSU am heutigen Samstag in den Endspurt des Wahlkampfs. Parteichef Söder will gemeinsam mit CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Merz die Delegierten auf den erhofften gemeinsamen Wahlsieg einschwören. Merz und Söder erhielten bereits bei einem CDU-Parteitag in Berlin Rückendeckung für eine restriktivere Migrationspolitik und ihr jüngstes Vorgehen im Bundestag unter Zustimmung der AfD. Weiterer Redner in Nürnberg ist Landesgruppenchef Dobrindt, der für die CSU auch nach der Wahl eine führende Rolle in Berlin spielen soll.

