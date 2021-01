CSU-Parteispende sorgt in Nürnberg für Unruhe

Das Wetter in Bayern: in der Nacht geht der Regen in Schnee über

Das Wetter in Bayern: Am Abend nach Südosten zu noch klare Abschnitte, sonst zunehmend bewölkt und in Franken gebietsweise Regen. In der Nacht bis in tiefere Lagen Schnee, Abkühlung auf plus 3 bis minus 1 Grad. Die Aussichten bis Montag: Meist bewölkt oder trüb und zeitweise Schnee; nur südlich der Donau am Sonntag Sonne. Tageshöchstwerte zwischen minus 2 und plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 17:00 Uhr