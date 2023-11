CSU nominiert Europa-Kandidaten bei Konferenz in Nürnberg

Nürnberg: Die CSU wählt heute ihre Kandidaten für die Europawahl. Bei einer Delegiertenkonferenz hat sich der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, für Platz 1 der Liste beworben. In seiner Rede bezeichnete er die Parlamentswahl am 9. Juni mit Blick auf das Heranwachsen der Nationalisten als Schicksalswahl für diesen Kontinent. Es gehe darum, stabile Mehrheiten zu erhalten. Das große Thema sei Migration. Europa sei der Kontinent der am meisten Hilfe leiste, er habe Millionen an Ukrainern und Syrern aufgenommen. Es brauche aber Ordnung und Kontrolle, so Weber. Auch die EU-Abgeordneten Angelika Niebler, Christian Doleschal, Monika Hohlmeier und Markus Ferber bewerben sich um die Listenplätze. Die ersten fünf Listenplätze gelten als sicher. Parteichef Söder sieht in der Europawahl eine Testwahl für Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 11:15 Uhr