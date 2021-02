CSU-Mittelständler kritisieren Merkels und Söders Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein Tag vor dem Bund-Länder-Gipfel regt sich in der CSU offener Widerstand gegen die Coronapolitik von Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Söder. In einem Papier der CSU-Mittelstandsunion heißt es, gerade harte Lockdowns entfalteten kaum die erhoffte Wirkung. Dies stehe nicht im Verhältnis zur Existenzvernichtung für Hunderttausende von Unternehmen. Die Mittelständler fordern unter anderem die Öffnung des Einzelhandels, der Friseurgeschäfte sowie von Hotellerie und Gastronomie unter Beachtung von Schutzkonzepten. CSU-Generalsekretär Blume weist die Forderungen zurück. Eine überstürzte Öffnung aller Bereiche wäre nach seinen Worten der direkte Weg zur dritten Welle und zum nächsten Lockdown. Das könne niemand ernsthaft wollen, schon gar nicht Mittelständler, die eine belastbare Perspektive bräuchten, so Blume weiter. Bundeskanzlerin Merkel hat bereits deutlich gemacht, dass sie den Lockdown verlängern will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 18:00 Uhr