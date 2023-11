CSU macht Weber zum Spitzenkandidaten für die Europawahl

Nürnberg: Die CSU geht mit Manfred Weber als Spitzenkandidat in die Europawahl im Juni. Bei der Delegiertenversammlung in Nürnberg bekam der Chef der EVP-Fraktion 96 Prozent der Stimmen. Im BR-Interiew sagte Weber, beim Thema Migration brauche es eine europaweite Lösung. Auf europäischer Eben sei man kurz vor dem Abschluss eines Migrationspakets. Hier erwarte er Klarheit von den Grünen. Sie verweigerten sich dem Kompromiss bisher. CSU-Chef Söder nutzte die Delegiertenversammlung auch zu Attacken auf die Bundesregierung, die plan- und kopflos sei und abgewirtschaftet habe. Angesichts der Probleme in der Haushaltspolitik befinde sich Deutschland in einer schweren Staatskrise, sagte er.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2023 03:00 Uhr