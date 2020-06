CSU macht neuen Vorschlag für Wahlrechtsreform

Airbus drosselt Produktion um 40 Prozent

Toulouse: Beim Flugzeugbauer Airbus sind wegen der coronabedingten Krise in der Luftfahrt tausende Jobs in Gefahr. Konzernchef Faury sagte der Zeitung "Die Welt", Produktion und Auslieferung würden in diesem und nächsten Jahr 40 Prozent niedriger sein als ursprünglich geplant. Er deutete an, dass ein erheblicher Stellenabbau nötig sei. An jedem Standort werde nach Möglichkeiten gesucht, Kosten zu senken, erklärte der Manager. Details will Airbus spätestens Ende Juli bekanntgeben. Insider erwarten, dass 14.000 bis 20.000 der insgesamt 90.000 Arbeitsplätze in der Zivilflugsparte wegfallen könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2020 15:00 Uhr