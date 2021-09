CSU liegt in Bayern vorn, verliert aber deutlich

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die CSU muss bei der Bundestagswahl in Bayern deutliche Verluste hinnehmen. Sie kommt laut Hochrechnung von Infratest dimap auf 32,8 Prozent. Das wären rund 6 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren und das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949. Die SPD liegt im Freistaat bei fast 17 Prozent, die Grünen erreichen knapp 14 Prozent. Dahinter liegen AfD und FDP mit etwa 11 Prozent. Die Freien Wähler können in Bayern mit 6 Prozent rechnen. Den Einzug in den Bundestag haben sie aber deutlich verfehlt, bundesweit kamen sie auf unter 2 Prozent. CSU-Chef Söder verwies in der ARD darauf, dass die Briefwahl noch nicht ausgezählt ist. Er gehe davon aus, dass die CSU noch viele Direktmandate holt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 20:00 Uhr