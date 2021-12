CSU legt Plan für Alleinerziehendenrente vor

Das Wetter in Bayern: Regnerisch und mild, 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Regnerisch, erst zum Abend wird es trockener. Mit böigem Südwestwind wird es mit 9 bis 15 Grad deutlich milder. Der deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Tauwetter und damit vor Überschwemmungsgefahr in den Alpen und am Alpenrand. Die Aussichten bis Sonntag: Silvester nach Nebel freundlich und trocken, am Samstag nur in Franken vorübergehend etwas Regen. Sonntag mehr Wolken aber meist trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2021 06:00 Uhr