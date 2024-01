CSU legt im BayernTrend seit Landtagswahl zu

München: Rund drei Monate nach der Landtagswahl zeigt der BR24-BayernTrend ein weitgehend stabiles politisches Stimmungsbild im Freistaat. Laut der Umfrage kommt die CSU derzeit auf 40 Prozent - ein Plus von drei Prozentpunkten verglichen mit der Landtagswahl. Die Freien Wähler hätten 13 Prozent in Aussicht - ein Minus von 2,8 Punkten. Die AfD könnte ihren Stimmenanteil vom vergangenen Herbst leicht verbessern und erreicht mit 15 Prozent einen Höchstwert im BR24-BayernTrend. Grüne und SPD könnten beide nicht an ihr Wahlergebnis heranreichen und verlören jeweils 1,4 Punkte. Die Grünen kämen auf 13 Prozent und die Sozialdemokraten auf 7 Prozent. Alle anderen Parteien - einschließlich der FDP - wären nicht im Landtag vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 17:00 Uhr