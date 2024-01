CSU-Landtagsfraktion trifft sich zu Winterklausur

Bad Staffelstein: Nach Freien Wählern und SPD in der vergangenen Woche treffen sich in dieser Woche die Abgeordneten von CSU, AfD und Grünen, um die politische Arbeit für 2024 vorzubereiten. Bei der CSU kommt ab dem Nachmittag die Gesamtfraktion im oberfränkischen Kloster Banz zusammen. Und zwar erstmals unter der Leitung des neuen Fraktionsvorsitzenden Holetschek. Eine Rede von Ministerpräsident und CSU-Chef Söder ist für morgen geplant. Aus einem Eckpunktepapier Holetscheks für die Winterklausur geht hervor, dass sich die Landtagsfraktion für die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres stark macht. Dabei sollen Männer und Frauen eine gewisse Zeit bei der Bundeswehr, in Vereinen oder sozialen Einrichtungen ableisten.

