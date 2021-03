CSU-Landtagsfraktion stellt Sauter Ultimatum bis Sonntag

Tausende Aktivisten demonstrieren für mehr Klimaschutz

Berlin: Tausende Menschen haben heute in Deutschland für mehr Klimaschutz demonstriert. Zu den Aktionen aufgerufen hatte die "Fridays for Future"-Bewegung. Wegen der Pandemie haben sie oft alternative Protestmethoden gewählt. Auf der Oberbaumbrücke über die Spree in Berlin hinterließen sie den einen großen Schriftzug mit den Worten "Another World is Possible". In Nürnberg haben sich nach Angaben der Polizei 400 Radler an einer Fahrrad-Demo beteiligt. Die Aktivisten pochen auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele und einen Förderstopp für fossile Brennstoffe. In diesem Superwahljahr wollen sie erreichen, dass alle Parteien den Klimaschutz in ihren Programmen verankern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.03.2021 18:15 Uhr