CSU-Landesgruppe verschiebt Klausur wegen Corona-Fällen

Bundesregierung kritisiert EU-Pläne zur Atomkraft

Berlin: Die Bundesregierung hat sich gegen die EU-Pläne ausgesprochen, wonach Investitionen in Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden sollen. Regierungssprecher Hebestreit sagte, die Einschätzungen der Kommission zur Atomkraft lehne man ausdrücklich ab. Zugleich begrüßte er die Vorschläge, Gas unter bestimmten Bedingungen als nachhaltigen Energieträger einzustufen. Das stehe im Einklang mit der Position der Bundesregierung. Hebestreit kündigte an, dass die Regierung noch im Januar zum Vorschlag der EU-Kommission Stellung beziehen werde. Nur wenn 20 der 27 Mitgliedsstaaten oder eine Mehrheit des EU-Parlaments den Vorschlag der Kommission ablehnen, erlangt er keine Gesetzeskraft. Das gilt als unwahrscheinlich. Die Klassifikation von Atom- und Gaskraft als "grüne" Technologien in der sogenannten Taxonomie soll dazu beitragen, dass private Investitionen verstärkt in diese Technologien fließen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.01.2022 15:15 Uhr