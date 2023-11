CSU-Landesgruppe stellt Bürgergeld für Ukrainer infrage

Berlin: Die CSU im Bundestag stellt das Bürgergeld für Flüchtlinge aus der Ukraine infrage. Landesgruppenchef Dobrindt sagte der "Welt am Sonntag", Deutschland setze die falschen Anreize. Nach seinen Worten gehen hierzulande weniger als 20 Prozent der Ukrainer einer Arbeit nach. In den Niederlanden und Polen seien es über 70 Prozent. Dobrindt regte an, Flüchtlingen aus der Ukraine zunächst nur Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu zahlen, ihnen aber auch schnell eine Arbeit anzubieten. Zwei Jahre nach Russlands Angriff auf die Ukraine sei es Zeit, das Thema anzugehen, so der CSU-Politiker. Das neu eingeführte Bürgergeld wird deutlich teurer als von der Regierung zunächst berechnet. Allein für das laufende Jahr werden drei Milliarden Euro zusätzlich benötigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 15:15 Uhr