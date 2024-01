CSU-Landesgruppe hat über Schutz der europäischen Außengrenzen beraten

Seeon: Die CSU-Landesgruppe hat sich zum Auftakt des zweiten Klausurtages in Kloster Seeon mit dem Schutz der europäischen Außengrenzen beschäftigt. Zu Gast war dazu die bulgarische Außenministerin Gabriel. Sie versprach, ihr Land werde sich für die Sicherung der Grenzen und den Stopp illegaler Migration weiter einsetzen. Bulgarien strebt noch in diesem Jahr die volle Mitgliedschaft im Schengenraum an. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte, die CSU unterstütze dies ausdrücklich. Weiteres Thema ist heute die Bekämpfung des Antisemitismus. Dazu empfangen die christsozialen Bundestagsabgeordneten den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Schuster. In einem Positionspapier fordert die CSU unter anderem härtere Strafen. Migranten, die wegen judenfeindlicher Straftaten verurteilt werden, sollten ausgewiesen werden - und Doppelstaatler ihren deutschen Pass verlieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 13:00 Uhr