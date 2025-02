CSU-Landesgruppe bestätigt Dobrindt einstimmig im Amt

Berlin: Alexander Dobrindt bleibt Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Die CSU-Abgeordneten bestätigten Dobrindt am Nachmittag einstimmig in seinem Amt. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde Alexander Hoffmann erneut zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Die CSU hatte bei der Bundestagswahl am Sonntag alle Wahlkreise in Bayern gewonnen. Wegen der neuen Regeln des Wahlrechts wird sie im neuen Bundestag aber nur mit 44 Abgeordneten vertreten sein. Drei Wahlkreisgewinner der Christsozialen bleiben ohne Mandat.

