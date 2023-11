CSU kürt Weber mit 96 Prozent zu ihrem Europa-Spitzenkandidaten

Nürnberg: Der EVP-Fraktionschef im Europaparlament, Weber, führt die CSU als Spitzenkandidat in die Europawahl. Auf einer Delegiertenversammlung in Nürnberg wählte die CSU Weber mit 96 Prozent auf Platz eins der CSU-Liste für die Wahl im Juni kommenden Jahres. Der 51-Jährige war bereits bei der Europawahl 2019 als Spitzenkandidat angetreten - damals für die gesamte Europäische Volkspartei und für das Amt des Kommissionspräsidenten, das er aber am Ende nicht bekam. Weber schwor die CSU mit scharfen Attacken auf Rechte und Populisten, aber auch auf Linke auf den anstehenden Europawahlkampf ein. Es brauche eine Politik der Mitte. Als zentrale Herausforderungen bezeichnete er die Migrationspolitik und die dauerhafte Sicherung von Frieden und Wohlstand. Nötig sei ein starkes und geeintes Europa.

