CSU-Klausur startet mit Ampelkritik

Seeon: Bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag hat Parteichef Söder die Bundesregierung scharf attackiert. Söder zufolge hat es noch nie eine Bundesregierung gegeben, die so wenig Vertrauen in der Bevölkerung gehabt hat. Die Kritik verband der CSU-Chef mit dem erneuten Ruf nach baldigen Neuwahlen des Bundestags. CSU-Landesgruppenchef Dorindt sagte, die CSU wolle bei ihrer Klausur in Kloster Seeon zeigen, dass sie keine Variante der Ampel-Regierung sei, sondern ein politischer Gegenentwurf. Im Falle einer Unions-Regierung werde man die Entscheidungen der jetzigen Regierung rückabwickeln. Als Beispiele nannte Dobrindt das Heizungsgesetz und das Bürgergeld. Söder sprach sich zudem für eine Wiederbelebung der Kernenergie und den Neubau von Atomkraftwerken aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 19:45 Uhr