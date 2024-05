CSU kann bei Europawahl wohl mit stabilem Ergebnis rechnen

München: In Bayern kann die CSU ihr Ergebnis von der vergangenen Europawahl vermutlich halten. Das zeigt einen Monat vor der Wahl der gerade eben veröffentlichte BR24-Bayerntrend. Die CSU kommt bei der Sonntagsfrage auf 41 Prozent. Zweitstärkste Kraft sind mit deutlichen Verlusten bei 14 Prozent die Grünen. Die AfD gewinnt hinzu auf 12 Prozent. Die SPD bleibt mit neun Prozent stabil, die Freien Wähler können mit ebenfalls neun Prozent deutlich zulegen. Alle anderen Parteien kommen laut der Umfrage zusammen auf 17 Prozent. Als einzige Partei aus dieser Gruppe erreicht das Bündnis Sarah Wagenknecht mindestens drei Prozent. Das Interesse an der Europawahl ist in Bayern laut der Umfrage mäßig. 57 Prozent sind sehr stark oder stark interessiert, 41 Prozent dagegen weniger oder gar nicht. Das ist schwächer als bei der vergangenen Europawahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 16:00 Uhr