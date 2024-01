CSU-Kandidat wird Bürgermeister in Sulzbach-Rosenberg - Landrat von Neu-Ulm wird in Stichwahl bestimmt

Sulzbach-Rosenberg: Stefan Frank wird neuer Bürgermeister in der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Der CSU-Politiker setzte sich mit 51,2 Prozent gegen das amtierende Stadtoberhaupt Michael Göth von der SPD durch. Göth war seit 2012 Bürgermeister. Damit geht eine Ära in Sulzbach-Rosenberg zu Ende, denn seit rund 60 Jahren saßen auf dem Chefsessel im Rathaus SPD-Politiker. Der neue Bürgermeister Stefan Frank ist 41 Jahre alt und Programmierer. Bei der Landratswahl in Neu-Ulm ist eine Stichwahl erforderlich. Eva Treu von der CSU holte mit 41,1 Prozent die meisten Stimmen, erreichte aber nicht die nötige Mehrheit. Sie trifft im zweiten Durchgang auf Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern, der auf 17,9 Prozent kam.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 21:00 Uhr