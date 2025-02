CSU-Kandidat Kern wird Oberbürgermeister in Ingolstadt

Ingolstadt: Neuer Oberbürgermeister der zweitgrößten Stadt Oberbayerns wird CSU-Kandidat Kern. Er setzte sich am Abend in der Stichwahl mit gut 64 Prozent der Stimmen gegen den SPD-Bewerber De Lapuente durch, der für ein Parteienbündnis angetreten war. - Die vorgezogene Neuwahl war notwendig, weil Amtsinhaber Scharpf von der SPD ab März Wirtschaftsreferent in München ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 09:00 Uhr